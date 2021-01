Stiri pe aceeasi tema

- Romania are toate șansele sa termine anul 2021 fara sa atinga borna de 1.000 de kilometri de autostrada. In prezent, sunt dați in folosința 912 kilometri iar pentru acest an Asociația Pro Infrastructura estimeaza ca vor mai fi gata alți 35 kilometri. ”Șanse reale de a fi deschise traficului le au loturile…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 3.938 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, informeaza GCS. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 5.340 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți…

- 5.991 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in urma efectuarii a 28.191 de teste la nivel national, a informat, miercuri, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de…

- 3.252 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, in urma efectuarii a 8.059 de teste la nivel national, a informat, luni, Grupul de Comunicare Strategica. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. …

- 9.005 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate, in ultimele 24 de ore, in urma efectuarii a 36.271 de teste la nivel national, informeaza, joi, Grupul de Comunicare Strategica. Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, precizeaza GCS. Distribuția…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.207 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, anunța Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Distribuția pe județe a…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 6.481 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți…