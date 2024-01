Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 25 ianuarie, incepand cu ora 16.00, Muzeul de Mineralogie din Baia Mare va fi gazda unei lansari de carte. Volumul „Flora pannoniana a sitului fosilifer Chiuzbaia” a aparut la editura Bibliotecii Județene „Petre Dulfu”, Baia Mare. Volumul apartine conf. univ. dr. Gheorghe Macovei, care ne propune…

- Luni, 15 ianuarie 2024, Consiliul Județean Maramureș, prin Biblioteca Județeana ”Petre Dulfu” Baia Mare, va invita sa participați la evenimentul „Eminescu in conștiința contemporanilor”, sarbatorind astfel Ziua Culturii Naționale și celebrand 174 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu.Nicolae…

- Consiliul Județean Maramureș, prin Biblioteca Județeana ”Petre Dulfu” Baia Mare in colaborare cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureș, organizeaza Festivalul de colinde și obiceiuri de iarna „Colind la biblioteca”. ”Mersul cu colinda” este…

- Cadrele didactice din scoli si licee vor fi instruite sa acorde primul ajutor in caz de necesitate, a anuntat Asociatia pentru SMURD Maramures. Initiativa este necesara, in contextul in care situatiile de urgenta pot aparea in orice moment, au precizat reprezentantii Asociatiei pentru SMURD Maramures…

- Asociația pentru SMURD Maramureș in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș demareaza la nivel județean un proiect de anvergura și extrem de increzator pentru instruirea tuturor cadrelor didactice in acordarea primului ajutor. ”Aceasta inițiativa este una laudabila și necesara in contextul…

- Localul La Tour din Centrul Vechi al orașului Baia Mare organizeaza miercuri, 22 noiembrie, de la ora 19:00, evenimentul Quiz Night, in care iți poți testa cunoștințele in timp ce stai la masa cu prietenii. ”Dorești sa iți petreci seara la un pahar de vorba sau o cina cu prietenii tai, dar in același…

- In perioada 13-17 noiembrie, in municipiul Baia Mare a avut loc cursul Managementul pacientului politraumatizat, curs pentru asistenții medicali UPU-SMURD SJU Baia Mare. ”Mulțumim participanților și voluntarilor Asociației pentru SMURD Maramureș pentru implicarea și devotamentul demonstrat pe parcursul…