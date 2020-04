Stiri pe aceeasi tema

- Medicii si personalul sanitar, politistii, armata si jandarmii, dar si alte grupuri care sunt expuse la riscul de a contacta virusul COVID-19 vor intra in posesia unui numar de 4,15 milioane de masti medicale achizitionate din donatiile realizate pe platforma "Doneaza pentru linia intai", informeaza…

- Producatorul de electrocasnice Arctic a anuntat vineri ca va continua sa sprijine efortul echipelor medicale in lupta impotriva crizei generate de coronavirus si doneaza produse electrocasnice Beko in valoare de piata de 1,4 milioane lei pentru cadrele medicale si pentru spitalele din Romania, potrivit…

- Ziarul Unirea Licitatia anului in judetul Alba, pentru delegarea serviciului de transport public local de persoane, in valoare de circa 35 de milioane de euro, a fost anulata pentru a doua oara Licitatia anului in judetul Alba, pentru delegarea serviciului de transport public local de persoane, in valoare…

- Statele Unite vor trimite Italiei echipamente medicale in valoare de 100 de milioane de dolari, a anuntat luni presedintele Donald Trump in cadrul conferintei de presa zilnice de la Casa Alba dedicata situatiei generate de epidemia COVID-19, informeaza AFP. "Avem produse excedentare de care nu avem…

- Ziarul Unirea Primaria Alba Iulia va achiziționa 10 APARATE DE VENTILAȚIE, materiale și echipamente medicale in valoare de 1,6 milioane lei: Ce MASURI suplimentare se vor lua de la 30 martie in oraș Primaria Alba Iulia a adoptat toate masurile incluse in ordonanțele militare, dar și altele suplimentare,…

- Acestea vor ajunge la toate spitalele din județ, pentru a veni in ajutorul personalului medical in contextul evoluției noului coronavirus. Dupa ce Ordinul Național al Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din Romania (OAMGMAMR) a disponibilizat suma de 1 milion de lei…

- Ministrul interimar al Sanatații, Victor Costache, a declarat in comisiile reunite de specialitate ca saptamana viitoare ajung in țara 25 de tone de dezinfectant și sute și mii de manuși și costume de protecție.

Consiliul Județean Cluj a achiziționat noi aparaturi și echipamente medicale de ultima generație, care au intrat in dotarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, unitate sanitara aflata in subordine.