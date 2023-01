Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Voci pentru Democrație și Justiție (VeDem Just) anunța ca face plangere penala impotriva lui Lucian Bode și Adrian Ivan pentru fals in declarații, „ca urmare a constatarii plagiatului in teza de doctorat”.

- Actorul rus Artur Smolianinov a fost pus sub acuzare penala in tara sa natala dupa ce ar fi facut declaratii "anti-ruse" intr-un interviu acordat unui ziar, au anuntat luni autoritatile ruse, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Parlamentarii din Forța Dreptei și USR vor depune, luni, o moțiune impotriva ministrului Lucian Bode, „pentru eșecul inregistrat in procesul de aderare la Schengen”. „Nu poate ramane fara niciun fel de consecința acest rateu major”, afirma Ludovic Orban. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Trupa americana de hard rock Guns N' Roses a intentat o actiune in justitie impotriva unei companii care administra un magazin de arme online sub numele "Texas Guns and Roses", sustinand in instanta ca societatea si-a insusit numele formatiei in mod ilegal, relateaza AFP. Fii la curent cu…

- Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, a depus plangere penala impotriva fostului viceprimar Dan Cristian Popescu, despre care afirma ca a facut presiuni asupra aparatului de specialitate sa demoleze ilegal panourile publicitare ale concurentilor sai: „A demonstrat cum se pot inmulti zerourile”, anunța…

- Grupul natiunilor puternic industrializate (G7) condamna ferm activitatile balistice si nucleare ale Coreei de Nord si solicita Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite sa adopte "masuri semnificative" impotriva regimului de la Phenian, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Moțiunea impotriva ministrului de Interne este „o acțiune de PR a unui partid mic și galagios, aflat in cadere libera in sondaje”, spune deputatul Ionuț Stroe, purtatorul de cuvant al PNL, potrivit Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Motiunea USR impotriva ministrului de Interne, Lucian Bode, este, de fapt, un autodenunt al lui Catalin Drula, care trebuia sa dea explicatii la DNA, a afirmat, luni, deputatul PSD Radu Cristescu, in plenul Camerei Deputatilor, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…