Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici şi Victime ale Dictaturii din România - recunoscută ca fiind de utilitate publică Guvernul a adoptat, in sedinta de marti, hotararea pentru recunoasterea Asociatiei Fostilor Detinuti Politici si Victime ale Dictaturii din Romania ca fiind de utilitate publica.



"Una dintre cele mai sfidatoare ignorante ale fostelor guvernari este cea legata de statutul Asociatiei Fostilor Detinuti Politici care, in aceasta sedinta de guvern, prin hotarare de guvern, capata statutul de utilitate publica, asociatie de utilitate publica, un gest de reparatie morala fata de toate, sa le spunem, toate impotrivirile, toate vicisitudinile la care au fost supusi in cei 30 de ani de catre… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

