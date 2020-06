Problema a fost ridicata de reprezentanta Societații Femeilor Ortodoxe din Cluj, în cadrul dezbaterii privind starea sociala a municipiului Cluj-Napoca.

&"Ne ocupam de asistența persoanelor în comunitate și am putut adapta foarte rapid toate procedurile noastre, astfel încât sa respectam toate ordonanțele aparute. Noi am asistat permanent 45 de persoane în comunitate, nu am pierdut pe nimeni și nu s-a îmbolnavit nimeni. Ne bucuram ca exista programul pe legea 34, este un sprijin foarte bine venit, în special pentru asistentele…