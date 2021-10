Asistente medicale sechestrate și zeci de vaccinuri distruse, în America Latină Aproximativ 500 de persoane au blocat un drum și au vandalizat mașinile lucratorilor sanitari.Potrivit Ministerului Sanatații din Guatemala, 11 asistente medicale au fost agresate fizic și verbal de rezidenți, relateaza BBC .Aceștia au dezumflat roțile vehiculelor cu care venise echipa medicala și au distrus cutii in care se aflau aproximativ 50 de doze de vaccin.,,Ne-am speriat pentru ca n-am mai pațit așa ceva. Ne faceam doar meseria. Am incercat sa le explicam de mai multe ori ca vaccinarea este voluntara și ca nu forțam pe nimeni, dar nu ne-au lasat sa ne facem treaba", a precizat una dintre… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

