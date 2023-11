Asistent medical de la Spitalul judeţean din Buzău, acuzat de trafic de influenţă şi fals material în înscrisuri oficiale Un fost agent de paza și un asistent medical de la Spitalul judetean din Buzau sunt acuzați de trafic de influenta si fals material in inscrisuri oficiale. Cei doi ar fi intermediat și eliberat adeverințe medicale false, unor indivizi care nu sufereau de problemele de sanatate specificate in adeverințele menționate. In schimbul acestui serviciu, aceștia ar fi primit suma de 200 de euro. Fapta comisa a fost repetata și la data de 22 noiembrie, cand paznicul a primit de la o alta persoana suma de 200 de euro pentru a-i facilita acestuia obtinerea unei adeverinte medicale conform careia ar suferi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

