Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata a inculpatului Catalin Liviu Stanculescu, directorul Directiei Energie din cadrul Complexului Energetic Oltenia – CEO, pentru trafic de influenta in forma continuata. ”In perioada 25.07.2022 – 23.03.2023, la diferite intervale de timp, inculpatul Stanculescu Catalin-Liviu, in calitatea mentionata, ar fi primit in mod direct, pentru sine, suma totala de 13.000 euro de la administratorul unei societati comerciale aflate in raporturi contractuale cu CEO (martor in cauza), lasand sa se creada…