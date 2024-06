Stiri pe aceeasi tema

- Manfred Weber, seful grupului de centru-drepta PPE, promite ca in negocierile din zilele urmatoare sa faca presiuni pentru eliminarea interdictiei privind motoarele cu combustie. Dreapta reconfigurata nu a pierdut timpul si a tras primul foc de arma asupra pachetului emblematic de legi ecologice al…

- Partidul Popular European (PPE) a castigat alegerile europene, este cel mai puternic partid si ancora stabilitatii, iar impreuna cu altii va construi un bastion impotriva extremelor de la stanga si de la dreapta, a declarat duminica seara, la Bruxelles, Ursula von der Leyen, candidata "cap de lista"…

- Partidul Popular European (PPE) a castigat alegerile europene, este cel mai puternic partid si ancora stabilitatii, iar impreuna cu altii va construi un bastion impotriva extremelor de la stanga si de la dreapta, a declarat duminica seara, la Bruxelles, Ursula von der Leyen, candidata ‘cap de lista’…

- Amalia Lica are parte de cea mai mare susținere din partea mamei care se traiește in scaun cu rotile! Sportiva a fost desemnata cvadrupla campioana europeana de junioare dupa ce a participat la Campionatele Europene pentru junioare de la Budapesta!

- Survivor All Stars se apropie de marea finala, iar cei ramași in concurs dau tot ce pot pentru a caștiga premiul cel mare. Un sezon așteptat de o țara intreaga. Un moment in care cei mai buni au acceptat provocarea vieții lor și au revenit in Republica Dominicana pentru cel mai puternic format din lume.…

- Pe 19 decembrie 2023, Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul initiat de liderii PSD si PNL, Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca, privind unele masuri pentru consolidarea capacitatii de combatere a evaziunii fiscale. Actul normativ modifica Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea…

- „Trebuie sa inceteze nepasarea și disprețul din ultimii patru ani”, scrie Gabriela Firea pe Facebook. Potrivit acesteia, adulții cu handicap trebuie sa primeasca integral stimulentul votat de majoritatea social-democrata in 2017.

- Presedintele Universitatii Cluj, Radu Constantea, a anunțat ca va cere la LPF ca cluburile din prima liga sa nu mai poata fi sustinute din bani publici incepand cu campionatul 2024/2025.”Sunt de acord ca banul public nu are ce cauta in fotbalul profesionist. Atata timp cat la nivel national legislatia…