- O aeronava civila tip AN 2, cu doi pasageri la bord, a aterizat forțat vineri, 17 mai, pe un camp din judetul Buzau, potrivit imaginilor publicate de site-ul Puterea. Avionul aparține Aeroclubului Romaniei, este civil și nu au fost victime, au declarat surse oficiale pentru Libertatea.„Avionul nu s-a…

- In plina efervescența a campaniei electorale din comuna Vernești din județul Buzau, acuzațiile intre taberele „buni” și „rai” iși ating cotele maxime. Un val de nemulțumiri și dezvaluiri zguduie scena politica locala, evidențiind o serie de practici corupte și abuzuri de putere atribuite primarului…

- Decizia Elenei Nastasoiu de a se retrage din cursele electorale sub umbra unor acuze grave la adresa conducerii AUR Buzau a declanșat un val de speculații și discuții in lumea politica locala. Gestul sau a fost perceput de unii ca o lovitura dura pentru partidul naționalist, iar pentru alții a devenit…

- In comuna Vintila Voda din județul Buzau, atmosfera politica se incinge pe fondul unor presiuni din partea PSD asupra candidaților AUR. Alexandru Constantin, tanarul care iși propune sa aduca schimbarea in aceasta localitate, a fost supus unor tactici menite sa ii afecteze imaginea politica. Inițial…

- In mijlocul unui scandal care zguduie comuna Scorțoasa din județul Buzau, primarul Vasile Sacuiu a facut declarații surprinzatoare in legatura cu proiectul controversat de foraj demarat in satul Policiori. Primarul din Scorțoasa, Vasile Sacuiu, se lauda pe platformele de socializare cu proiectul de…

- Intr-o mișcare indrazneața și inspiratoare, o romanca s-a intors acasa din strainatate pentru a-și cladi propriul vis in inima comunitații sale natale din Buzau. Lacramioara Avramescu, o tanara antreprenoare, a renunțat la cei 17 ani petrecuți in Italia pentru a investi intr-o afacere de comerț alimentar…

- Aproximativ 50 de locuitori din comuna Balta Alba, județul Buzau, au ieșit in strada intr-un protest zgomotos impotriva practicii cunoscuta sub numele de „viza de flotant”. Manifestanții, de diferite varste și din diverse medii sociale, au strigat lozinci precum „STOP vizelor de flotant!” și „Ne cumparați…

- ”Puterea unei natiuni o da gradul de educatie (…) si istoria ultimului secol a aratat ca tarile care au investit in aceste domenii sunt tari dezvoltate, prospere. Declarația ii aparține ac. Adrian-Alexandru Badea. Joi i-a fost decernat titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Buzau ”Cei care…