DNA a reținut un contabil și o funcționară. Sunt acuzați de trafic de influență Un contabil și o funcționara de la Finanțele Ploiești au fost reținuți miercuri de procurorii DNA. Din primele informații, cei doi sunt acuzați de trafic de influența și complicitate la trafic de influența. Cum au profitat cei doi de un instarit om de afaceri. DNA a reținut doi angajați de la Finanțele Ploiești Doi angajați […] The post DNA a reținut un contabil și o funcționara. Sunt acuzați de trafic de influența appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Doua persoane, intre care și o funcționara din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești, au fost reținute miercuri, 5 iunie, și sunt acuzate de trafic de influența și complicitate la trafic de influența.

