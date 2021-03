Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 3 Poliție, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Brașov, efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de “furt calificat” (2 acte materiale) și “tentativa la furt” (3 acte materiale). La…

- Doi doljeni au fost reținuți, ieri, fiind banuiți de furtul unei casete de bani, din biroul unei firme de paza din Craiova. Potrivit polițiștilor Serviciului de Investigații Criminale Dolj, cei doi doljeni unul de 35 de ani, din Podari, iar cel de-al doilea de 59 de ani, din Craiova, sunt banuiți de…

- Un barbat conducea mașina, beat fiind, avand ca pasager in dreapta pe nepotul sau. Polițiștii l-au dus pe șofer la spital pentru mostre biologice, dar au oprit aceeași mașina, la scurt timp, pentru inca un control. La volan – nepotul – beat și el. Polițiștii au avut senzația, azi-noapte, ca se afla…

- Politistii doljeni sunt in cautarea a doua persoane care au aruncat cu o sticla plina cu benzina intr-o cofetarie din Craiova. Oamenii legii au intocmit un dosar penal pentru comiterea infractiunii de distrugere. In aceasta dimineata, reprezentantii cofetariei DesserTime din Craiova au anuntat pe Facebook…

- Polițiștii de la Secția 1 Politie Rurala Galda de Jos au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un barbat care și-a agresat tatal. Barbatul s-a ales și cu dosar penal pentru violența in familie. La data de 02 februarie 2021, polițiștii Secției 1 Politie Rurala Galda de Jos au fost sesizați, de…

- Mai multi politisti si jandarmi, insotiti de o grupa de luptatori din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale au intervenit, sambata, la o petrecere organizata intr-un restaurant din Craiova. Oamenii legii au aplicat sanctiuni in valoare de aproape 25.000 de lei. Au fost amendati atat invitatii, cat…

- Polițiștii doljeni au dispus reținerea a doua persoane suspectate ca au spart doua magazine din Craiova. Cei doi, un barbat și o femeie, sunt cercetați pentru comiterea infracțiunilor de furt calificat și tentativa de furt calificat. Potrivit oamenilor legii, prima spargere a fost data in noaptea de…