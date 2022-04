Asistații social au dispărut la Rovinari Au disparut asistații social in orașul Rovinari. Numarul acestora este in scadere in ultimii doi ani. Primaria le pune la dispoziție beneficiarilor de ajutor social locuri de munca pe raza orașului pentru munci necalificate. De la 80 de persoane care erau in evidențe la plata cu ora s-a ajuns in momentul de fața la numai 7. Scaderea este de 10 – 11 ori și are legatura cu faptul ca pe raza orașului au fost deschise cateva fabrici unde rovinarenii au putut sa se angajeze. Astfel, mulți beneficiari ai ajutorului social au preferat un loc de munca, in locul plații cu ora de la primarie. Autoritațile… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

