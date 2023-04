Stiri pe aceeasi tema

- Asta au spus, printre altele, fermierii romani care s-au incumetat sa-și ia inima in dinți și sa-și arate nemulțumirea fața de impotența profesionala a ministrului agriculturii, cel cu talent actoricesc, specific “Epocii de aur”. Vineri, 7 Aprilie, s-a incercat o acțiune similara celor din unele state…

- Fostul premier Florin Citu afirma joi ca plafonarea preturilor pentru politele de asigurare este cea mai proasta solutie dintre toate solutiile posibile! Mai bine inchidem tot si ne cumparam asigurari din Bulgaria, spune senatorul PNL, el atragand atentia ca Romania va avea inca un dosar de infringement…

- Fostul premier Florin Citu afirma joi ca plafonarea preturilor pentru politele de asigurare este cea mai proasta solutie dintre toate solutiile posibile! Mai bine inchidem tot si ne cumparam asigurari din Bulgaria, spune senatorul PNL, el atragand atentia ca Romania va avea inca un dosar de infringement…

- Atribuirea s a facut prin procedura simplificata, iar valoarea totala a contractului este de 194.586,61 de lei fara TVA.Garda de Coasta a semnat un acord cadru cu o societate din Bucuresti privind asigurarile auto obligatorii pentru anul 2023 la autovehiculele institutiei.Firma castigatoare este Fast…

- Reprezentanții Colegiului Medicilor din Romania susțin ca in prezent, polițele de asigurare malpraxis nu funcționeaza pentru ca pacientul nu primește despagubiri corecta, iar medicului nu i se ofera o protecție reala, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Primaria Municipiului Focșani și PAID Romania vor demara o campanie de informare a locuitorilor orașului nostru despre importanța polițelor de asigurare impotriva dezastrelor naturale (cutremur, alunecari de teren, inundații). Primarul Cristi Valentin Misaila s-a intalnit, miercuri, cu o delegație condusa…

- Cutremurul din Turcia,care a provocat, din ce se stie deocamdata, in jur de 100.000 de morti si raniti si pagube care ar putea merge catre 20 de miliarde de dolari, ne aduce aminte cat de vulnerabili suntem in fata dezastrelor, dar si cat de important este sa te asiguri ca ai cu ce merge mai departe,…

- Cate locuințe au asigurare obligatorie in Romania. Legislatia si autoritatile incurajeaza mai mult asigurarile auto In Romania, locuintele sunt asigurate in proportie doar de 20%. Aproximativ 1,83 milioane de locuinte au o polita obligatorie de locuinta (PAD) din totalul de peste 9,1 milioane, in țara.…