Asigurare RCA. Creştere importantă anunţată de ASF Durata medie de plata, la nivel de piata, a dosarelor de dauna, avizate pentru pagube materiale, a fost de 10,31 zile/dosar, in timp ce durata medie de solutionare a fost de 33,96 zile/dosar. Trei societati de asigurare au cumulat 73,37% din numarul total al dosarelor de dauna RCA avizate in primele trei luni ale anului: Euroins S.A. (27,16% din total piata), City Insurance S.A. (26,93%) si Asirom VIG S.A. (19,28%). Patru societati de asigurare au inregistrat o scadere a numarului dosarelor de dauna avizate in trimestrul I al anului 2018, fata de trimestrul IV al anului precedent: Uniqa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

