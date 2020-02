Stiri pe aceeasi tema

- Victima este un chinez originar din orasul Wuhan, unde a aparut acest virus, si ar fi fost infectat înainte de venirea în Filipine. „Este vorba despre primul deces semnalat în afara Chinei”, a declarat presei Rabindra Abeyasinghe, reprezentant al OMS în…

- Numarul persoanelor care si-au pierdut viata din cauza coronavirusului a depasit 300. Daca pana acum toate decesele au fost confirmate in China, de aceasta data a aparut si primul deces in afara tarii. Astfel, o persoana si-a pierdut viata in Filipine. Bilantul victimelor a ajuns la 305 morti.

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat, joi seara, ca a declarat stare de urgența la nivel global, in urma epidemiei de coronavirus. Decizia OMS a fost motivata de faptul ca noul coronavirus continua sa se extinda și in afara Chinei. „Principalul motiv nu e ce se intampla in China, ci ce se…

- Conform celui mai recent bilant, in China s-au produs 213 decese din cauza coronavirusului, iar 9.692 de cazuri de infectii cu coronavirus au fost confirmate. Un total de129 cazuri au fost raportate in alte 22 de tari si regiuni. O avertizare de calatorie emisa de Departamentul de Stat situeaza…

- Virusul din orasul chinez Wuhan reprezinta o urgenta de nivel global, a anuntat joi seara Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), in conditiile in care epidemia se extinde in afara Chinei. "In ultimele saptamani, am asistat la aparitia unui agent patogen necunoscut anterior, care a generat o epidemie…

- Federatia Chineza de Fotbal a anuntat ca meciurile de fotbal la toate esaloanele au fost amanate din cauza coronavirusului care afecteaza tara, in contextul in care numarul deceselor a ajuns la 170.

- Ministerul de Externe a transmis, joi, pentru MEDIAFAX, ca singurul roman care se afla in Wuhan și-a exprimat dorința de a se intoarce in Romania. Ambasada Romaniei la Beijing este in contact permanant și cu ceilalți doi cetațeni aflați in provincia Hubei.„Ambasada Romaniei la Beijing este…

- Ministerul de Externe avertizeaza romanii care se afla sau vor sa calatoreasca in regiunile administrative speciale ale Chinei, respectiv Hong Kong și Macao, ca autoritațile locale au activat nivelul de alerta „Urgența” cel mai ridicat, din cauza infecției de tip pneumonie virala, „Coronavirus”. „Ministerul…