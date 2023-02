Asfaltări în Ghindari Conducerea Primariei Comunei Ghindari anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Imbunatațirea drumurilor comunale prin asfaltare in comuna Ghindari, județul Mureș", propus a fi amplasat in comuna Ghindari, satele Ghindari și Solocma. "Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

