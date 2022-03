ASF: Maturizarea sectorului financiar non-bancar, tot mai aproape

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara atrage atentia investitorilor care activeaza pe pietele financiare, inclusiv celor care activeaza pe Forex, sa incheie tranzactii doar cu firme de intermediere autorizate si sa fie extrem de atenti la riscurile aferente tranzactiilor valutare. In aceasta perioada…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara atrage atenția investitorilor care activeaza pe piețele financiare, inclusiv celor care activeaza pe Forex, sa incheie tranzacții doar cu firme de intermediere autorizate și sa fie extrem de atenți la riscurile aferente tranzacțiilor valutare. In aceasta perioada…

- Ultima ediție a Raportului privind stabilitatea piețelor financiare nebancare, elaborat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), releva faptul ca digitalizarea și utilizarea noilor tehnologii și-au pastrat trendul ascendent, stimulate de impactul pandemiei COVID-19, dar și de necesitatea…

- Grupul Alro, unul dintre cei mai mari producatori de aluminiu integrati pe verticala din Europa, a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 3,5 miliarde lei, in crestere comparativ cu cea din 2020, de 2,5 miliarde lei, conform unui comunicat remis, vineri, Bursei de Valori Bucuresti, conform…

- UPDATE Ministerul Finanțelor pune, vineri, in transparența decizionala un proiect de hotarare de guvern pentru plafonarea prețurilor polițelor RCA, anunța ministrul de Finanțe, Adrian Caciu. El precizeaza ca perioada de plafonare va fi de șase luni. „Așa cum am promis, soluțiile care protejeaza populația…

- “ABN Systems International, care detine brandul de accesorii IT&C si produse smart home, Tellur, a deschis o subsidiara in SUA, pentru extinderea vanzarilor brandului propriu, care se vinde in aceasta tara din prima jumatatea a anului 2021. Pana la finele acestui an, compania estimeaza ca vanzarile…

- Studentii si masteranzii de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi si Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi fac parte dintr-un program de educatie financiara demarat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. Astfel, acestia vor putea folosi in mod gratuit platforma demo de…

- Gabriel Gradinescu: „In vederea urmaririi obiectivelor sale constante de promovare, dezvoltare și susținere a unei piețe de capital durabile și care sa constituie un pilon al dezvoltarii macroeconomice, Autoritatea de Supraveghere Financiara, prin intermediul Sectorului Instrumentelor și Investițiilor…