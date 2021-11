Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a demarat un control inopinat la cele opt companii de asigurari care vand RCA, a anunțat, astazi, Valentin Ionescu, directorul general al Direcției Asigurari – Reasigurari din cadrul ASF. Instituția vrea sa verifice procesul de subscriere, de constatare,…

- Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) este in process de preluare a celor 160.000 de dosare de dauna ale City Insurance, a clarificat Valentin Ionescu, director la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), responsabil de sectorul asigurarilor, in cadrul emisiunii de business ZF Live, arata…

- Cei aproape 3 milioane de români care au polițe RCA la City Insurance au doua opțiuni dupa ce ASF a decis sa ceara falimentul acestui asigurator: pot sa-și pastreze asigurarile pâna la data expirarii ori pot sa le denunțe și sa încheie contracte la un asigurator fara probleme. Cei…

- Toți șoferii din Romania sunt afectați: Colaps in sistemul de asigurari auto. Prețul RCA un nou CARITAS in 2021 Toți șoferii din Romania sunt afectați: Colaps in sistemul de asigurari auto. Prețul RCA un nou CARITAS in 2021 Autoritatea de Supraveghere Financiara a decis retragerea autorizației de funcționare…

- Cutremur pe piața asigurarilor auto. Cel mai mare asigurator din Romania ar putea disparea! City Insurance, lider al pietei asigurarilor, nu a reusit sa depuna suma necesara pentru a acoperi cerinta de capital minim pana la inceputul acestei saptamani, anunta Autoritatea de Supraveghere Financiara. …

- Apar noi informații ce vizeaza City Insurance, cea mai mare societate de polițe RCA din Romania.Florin Pandele, proprietarul grupului de service-uri Autocar, spune ca City Insurance continua sa propuna doar achitarea parțiala a facturilor de reparații, chiar și in situația in care se afla, adica sub…