- O companie de investiții controlata de Daniel Dines, fondatorul Uipath, a achiziționat 5% din acțiunile One United Properties, dezvoltator imobiliar fondat de Victor Capitanu și Andrei Diaconescu. „Romania a demonstrat de-a lungul anilor ca este un excelent hub de talente in diverse sectoare, iar potențialul…

- One United Properties a anunțat alegerea lui Claudio Cisullo in funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al companiei incepand cu 20 mai, inainte de listarea companiei din vara. Claudio Cisullo este acționar și membru al Consiliului de Administrație al One United Properties inca din 2020…

- Dezvoltatorul imobiliar One United Properties se va lista in iunie 2021 pe Piața Principala a Bursei de Valori București, intenție aprobata in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor din 19 aprilie. La BVB mai sunt listați dezvoltatori precum Impact sau Qualis Properties. Dezvoltatorul…

- One United Properties, cel mai mare dezvoltator de proiecte rezidentiale de lux din Romania, se pregateste sa demareze o oferta publica initiala la inceputul lunii iunie, aceasta urmand sa fie prima noua listare pe Piata Principala a Bursei de Valori Bucuresti in ultimii trei ani, transmite Bloomberg.…

