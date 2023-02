ASEARĂ – Chitaristul trupei Bucovina a fost atacat în drum spre casă „In ciuda faptului ca am fost atacat aseara, in drum spre casa, și mi-am luat un neveu cu ceva (chei, cred eu) in mufarina, concertul de diseara se ține. N-o sa fiu chiar „batranelul ala simpatic de la chitara”, dar mergem inainte. PS: long story short, mergeam pe strada pe care locuiesc, cu gluga in cap, un rucsac in spate, și in momentul in care am trecut pe langa un grup de 4 tineri, a aparut surpriza. Fara vorbe, fara talharie, fara nimic. Le doresc incontinența fecala de lunga durata celor 4 „muschetari”” – a fost mesajul postat de Florin Tibu pe Facebook. Mesajele de incurajare nu au intarziat… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „In ciuda faptului ca am fost atacat aseara, in drum spre casa, și mi-am luat un neveu cu ceva (chei, cred eu) in mufarina, concertul de diseara se ține. N-o sa fiu chiar „batranelul ala simpatic de la chitara”, dar mergem inainte. PS: long story short, mergeam pe strada pe care locuiesc, cu gluga in…

- In perioada 20-27 ianuarie 2023 in rețeaua Cinema City din Baia Mare și Cluj Napoca va rula filmul baimarean ,,In umbra lui Shakespeare”, film care a fost premiat și nominalizat la Festivaluri Internaționale de film pe 6 continente primind peste 60 de lauri. Atat subiectul cat și majoritatea filmarilor…

- In perioada 20-27 ianuarie 2023 in rețeaua Cinema City din Baia Mare și Cluj Napoca va rula filmul baimarean ,,In umbra lui Shakespeare”, film care a fost premiat și nominalizat la Festivaluri Internaționale de film pe 6 continente primind peste 60 de lauri. Atat subiectul cat și majoritatea filmarilor…

- Avem COD GALBEN valabil pana la ora 15:00 valabil pentru zona de munte de peste cota 1800 m. Potrivit meteorologilor, se vor semnala intensificari ale vantului, care vor depași la rafala 90…100 km/h. De altfel, și in Baia Mare a inceput sa sufle vantul tare. De azi meteorologii au anunțat ca vremea…

- La Consiliul Județean Maramureș a avut loc recent sesiunea de comunicari stiintifice „Valorile satului romanesc – trecut, prezent și viitor”, la eveniment fiind prezenți Radu Trufan, vicepreședinte al Consiliului Județean Maramureș, Monica Mare, manager al Muzeului Județean de Etnografie și Arta Populara…

- Azi, 17 noiembrie, agitație mare la Aeroportul Internațional „Maramureș” din cauza sosirii in județ a premierului Nicolae Ciuca. Acesta a vorbit despre investițiile care se vor realiza la aeroportul din Tauții Magherauș și cat de importante sunt aceste proiecte pentru dezvoltarea comunitaților locale.…

- Azi, 17 noiembrie, agitație mare la Aeroportul Internațional „Maramureș” din cauza sosirii in județ a premierului Nicolae Ciuca. Acesta a vorbit despre investițiile care se vor realiza la aeroportul din Tauții Magherauș și cat de importante sunt aceste proiecte pentru dezvoltarea comunitaților locale.…