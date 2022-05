Aseară a avut loc Gala Gopo 2022, cele mai importante premii ale filmului românesc. Listă câștigători! Aseara a avut loc Gala Gopo, ceremonia de decernare a celor mai importante premii din industria filmului romanesc. High life-ul cinematografiei noastre s-a strans la Teatrul Național din București ”I. L. Caragiale” și pentru a-i omagia pe Victor Rebengiuc și Mariana Mihuț, aplaudați pentru intreaga lor cariera. Circa 500 de persoane au umplut Sala Mare a principalului teatru al Capitalei pentru a asista la decernarea ”Oscarurilor romanești”. ”Malmkrog”, filmul lui Cristi Puiu, a fost marele caștigator (”cea mai buna regie”, ”cea mai buna imagine”, ”cele mai bune decoruri”, ”cele mai bune costume”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

