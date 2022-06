Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 4 iunie 2022, cand Biserica Ortodoxa ii praznuiește pe Sfinții Martiri de la Niculițel, Zotic, Atal, Camasie si Filip, in Sala „Pimen Arhiepiscopul” a Centrului Eparhial a avut loc ședința de constituire a noii Adunari Eparhiale a Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților. In deschidere, Inaltpreasfințitul…

- Politia Falticeni a rezolvat un caz petrecut in data de 21 aprilie cand unei localnice i-a fost sustrasa geanta pe care o avea pe umar. In urma activitatilor investigativ-operative desfasurate de catre organele de cercetare penala din cadrul Biroului de Investigate Criminale – Politia Municipiului…

- Twitter ar putea deveni mai receptiva la oferta de preluare facuta de Elon Musk, dupa ce miliardarul a dezvaluit ca si-a asigurat o finantare de 46,5 miliarde de dolari, a informat duminica The Wall Street Journal (WSJ), transmite CNBC.

- Asociația Culturala ”Romantic Art” Suceava in asociere cu Primaria Municipiului Suceava și Consiliul Local Suceava, organizeaza Festivalul Internațional de Muzica Ușoara pentru Copii și Tineri ”Voci de Ingeri”, ediția a V-a 2022. Evenimentul se va desvașura in perioada 15-17 Aprilie 2022 in sala Teatrului…

- Un accident rutier de o violența extrema s-a consumat ieri in municipiul Radauți, dupa ce un tanar care conducea un Audi cu volan pe dreapta a intrat in depașirea unei coloane de mașini. In timpul depașirii periculoase și total inoportune, șoferul a tras de volan pentru a evita alta mașina. ...

- Liderii coaliție de guvernare s-au ințeles pe pachetul de masuri socio-economice „Sprijin pentru Romania”, prin care sunt lansate mai multe masuri pentru sprijinirea populației cu venituri reduse și pentru companii. Impactul financiar al pachetului este de 17,3 miliarde de lei, din bugetul de stat și…

- Costel, un șofer roman de TIR, a murit la 43 de ani, dupa ce a intrat in coliziune cu un alt camion, in Franța. Barbatul era din Botoșani, dar a plecat sa munceasca in strainatate și nu se va mai intoarce niciodata in viața la familia care il aștepta. Impactul a fost puternic, iar Costel a decedat pe…

- In calitate de vlogger de calatorie și influencer in rețelele sociale, Christina Galbato a primit o mulțime de mesaje de la urmaritorii ei online, inclusiv intrebarea “Cum pot sa fac ceea ce faci tu?”. De aceea, Galbato a lansat „The Influencer Bootcamp”, 20 de ore de lecții preinregistrate despre…