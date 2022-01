Stiri pe aceeasi tema

- Liderul republicanilor din Senatul SUA, Mitch McConnell, i-a acuzat joi pe democrati ca exploateaza politic marcarea unui an de la asaltul asupra Capitoliului, in cursul caruia sustinatori ai fostului presedinte republican Donald Trump au incercat sa ii impiedice pe membrii Congresului sa certifice…

- La un an dupa asaltul asupra Capitoliului din Washington, presedintele Statelor Unite Joe Biden se pregateste sa descrie joi un tablou sumbru: cel al unei democratii americane amenintate in continuare, in special de atacurile predecesorului sau, Donald Trump, comenteaza AFP. Democratul de 79 de ani,…

- Procurorul general al districtului Columbia, Karl Racine, a anunțat ca autoritațile guvernamentale din Washington au intentat un proces împotriva a doua grupari de extremiști de dreapta în legatura cu asaltul asupra cladirii Capitoliului, în luna ianuarie, potrivit BBC.Dl Racine…

- Donald Trump nu poate bloca transmiterea catre Congres a documentelor Casei Albe care l-ar putea implica în atacul din 6 ianuarie de la Capitol Hill, a decis joi o Curte federala de apel, informeaza AFP.Aceasta decizie deschide calea pentru transferul acestor arhive catre o comisie parlamentara…

- Steve Bannon, consilier si aliat al fostului presedinte american Donald Trump, s-a predat luni FBI-ului dupa ce a fost inculpat pentru refuzul de a colabora cu comisia Congresului care ancheteaza rolul lui Trump în asaltul din 6 ianuarie al sustinatorilor sai asupra Capitoliului, relateaza agentiile…

- Steve Bannon, un apropiat al fostului presedinte american Donald Trump, s-a predat luni si a fost plasat in arest preventiv dupa ce a fost inculpat pentru refuzul de a fi audiat in Congresul SUA in ancheta privind protestele violente din ianuarie, noteaza mediafax. Steve Bannon, in varsta…

- Steve Bannon, un apropiat al fostului presedinte Donald Trump, a fost inculpat pentru sfidarea Congresului ca urmare a refuzului sau de a participa la ancheta privind atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie, potrivit unui anunt facut vineri de Departamentul de Justitie al SUA, informeaza AFP.

- Steve Bannon, un apropiat al fostului președinte Donald Trump, a fost acuzat de „sfidarea Congresului” pentru refuzul sau de a participa la investigațiile privind atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie, a declarat vineri Departamentul de Justiție al SUA, relateaza AFP.Fostul consilier…