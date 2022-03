Project Veritas a publicat marți un videoclip realizat sub acoperire in care il arata pe corespondentul New York Times, Matthew Rosenberg, caștigator al Premiului Pulitzer, vorbind despre evenimentele din 6 ianuarie 2021, intr-un mod care contrazice propria sa relatare. Rosenberg, care acopera chestiuni de securitate naționala pentru New York Times, dezvaluie in privat despre modul […] The post ASALTUL ASUPRA CAPITOLIULUI, o farsa regizata de FBI! Reputat jurnalist, inregistrat cu camera ascunsa cand vorbește despre agenți sub acoperire și agitatori implicați in incidente - VIDEO first appeared…