Asalt asupra Capitoliului: Twitter suspendă permanent contul lui Donald Trump Twitter a suspendat vineri permanent contul lui Donald Trump invocand riscurile "incitarii la violenta" din partea presedintelui american, la doua zile dupa ce protestul sustinatorilor sai a degenerat in violente iar cladirea Capitoliului a fost luata cu asalt, informeaza AFP. "Dupa o analiza atenta a tweet-urilor recente de pe contul @realDonaldTrump si a contextului acestora am suspendat definitiv contul din cauza riscului de a continua incitarea la violenta", a precizat compania americana intr-o postare, potrivit Reuters. After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Seful interimar al Pentagonului, Chris Miller, a condamnat joi violentele comise asupra Capitoliului, la mai mult de 24 de ore dupa ce sustinatorii presedintelui republican Donald Trump au asaltat cladirea intr-un atac asupra democratiei americane, informeaza Reuters. "Violenta de ieri de…

- Senatorul american Jeff Merkley a declarat ca demonstrantii pro-Trump care au patruns in cladirea Capitoliului miercuri i-au rascolit biroul si au furat un laptop, relateaza joi Reuters. Intr-un video postat pe Twitter miercuri seara, senatorul democrat din Oregon a aratat cum i-au lasat…

- Presedintele Mexicului Andres Manuel Lopez Obrador a criticat joi "cenzura" companiilor social media care au blocat temporar conturile presedintelui american Donald Trump in timpul scenelor haotice provocate de sustinatorii sai care au luat cu asalt miercuri Capitoliul din Washington DC, relateaza Reuters.…

- Facebook Inc si Instagram vor prelungi blocarea conturilor presedintelui Statelor Unite in exercitiu, Donald Trump, pentru cel putin urmatoarele doua saptamani pana la incheierea tranzitiei prezidentiale, a anuntat directorul executiv Mark Zuckerberg, citat joi de Reuters. Twitter Inc, Facebook si Snap…

- Seful statului ucrainean Volodimir Zelenski a salutat joi confirmarea alegerii lui Joe Biden la Casa Alba in pofida unui "atac oribil" al sustinatorilor lui Donald Trump asupra Congresului american, relateaza AFP. "Condamnam cu tarie violenta fara precedent impotriva Congresului american", a postat…

- Retorica lui Donald Trump de a pune sub semnul intrebarii infrangerea sa in alegerile prezidentiale din SUA a condus in mod direct la violenta ''teribila'' de la Capitoliu si presedintele in exercitiu ar trebui sa condamne imaginile de la Washington, a sustinut joi ministrul de interne…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump le-a cerut miercuri sustinatorilor sai sa evite violenta, dupa intrarea manifestantilor pro-Trump la Capitoliu, atmosfera fiind extrem de tensionata, relateaza AFP. ''Sustineti politia Capitoliului si fortele…

- Donald Trump a dat, luni seara, unda verde pentru deschiderea procesului de tranzitie spre o administratie Joe Biden, un pas formal necesar, dar foarte intarziat, la mai bine de doua saptamani de la infrangerea sa in alegerile prezidentiale din SUA, relateaza AFP si Reuters, citate de Agerpres.Donald…