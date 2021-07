Stiri pe aceeasi tema

- Astazi Vasile Șeicaru implinește 70 de ani! Cu aceeași imagine inconfundabila, plete și mustacioara, marele artist continua sa creeze noi și noi cantece fiind dedicat genului muzical ce l-a consacrat. Pentru toți cei care se intreaba ce mai face, Vasile Șeicaru a rarit aparițiile tv nedorind sa fie…

- Calibria, fiica actriței Maia Morgenstern a terminat Facultatea de Teatru cu 10 pe linie. Eva Lea Cabiria Morgenstern (21 de ani), fiica artistei și a actorului Andras Istvan Demeter și-a emoționat mama pana la lacrimi, acesta scriindu-i o poveste pe care și-a dorit sa o vada toți prietenii sai. ”Mulțumesc,…

- Astazi Vasile Șeicaru implinește 70 de ani! Cu aceeași imagine inconfundabila, plete și mustacioara, marele artist continua sa creeze noi și noi cantece fiind dedicat genului muzical ce l-a consacrat. Pentru toți cei care se intreaba ce mai face, Vasile Șeicaru a rarit aparițiile tv nedorind sa fie…

- Fiica cea mare a actriței Maia Morgenstern a absolvit Facultatea de Teatru cu 10 pe linie. Cabiria Morgenstern are 21 de ani și calca pe urmele mamei sale, iși dorește o cariera in actorie. Imediat dupa reușita fiicei sale, Maia Morgenstern a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.…

- Cabiria Leea este fiica cea mare a actriței Maia Morgenstern. Tanara are 21 de ani și recent a absolvit Facultatea de Teatru și Film din cadrul Universitații Babeș-Bolyai din Cluj. Ii calca pe urme mamei cu care are o relație din ce in ce mai buna. „Mama ma susține parca din ce in ce mai mult pe masura…

- Noi imagini cu fiica și soția lui Ioan Crișan, afaceristul gasit mort in explozia de sambata din Arad. Cele doua sunt distruse de durere și de gandul ca vor trebui sa-l conduca in curand pe barbat pe ultimul drum.

- Trupul neinsuflețit al lui Ion Dichiseanu a fost adus la Teatrul Nottara și urmeaza sa fie dpeus in foaier pentru a putea fi vazut pentru ultima oara de catre familie, preiteni și fani. Maestrul a murit ieri, la varsta de 87 de ani, dupa mai multe luni de suferința pe patul de spital.