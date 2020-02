Stiri pe aceeasi tema

- Artista este decisa sa incheie aceasta relatie si in acte si a marturisit ca procesul va ajunge in instanta si spera sa se rezolve cat mai curand posibil. "M-am simtit extraordinar in aceasta relatie. Omul s-a comportat impecabil cu mine. A venit insa rationalul peste mine. A fost atata presiune…

- ''Justitia a fost ridiculizata'' odata cu condamnarea la moarte, cu usile inchise, a cinci sauditi pentru moartea jurnalistului Jamal Khashoggi, a declarat luni secretarul general al ONG-ului Reporteri fara Frontiere, Christophe Deloire, citat de AFP potrivit Agerpres. Procesul nu a respectat ''principiile…

- Decizia congresmenilor democrati de la Washington de a continua procedura demiterii ar fi „razboi declarat democratiei americane”, a afirmat marti seara presedintele SUA, Donald Trump, denuntând o „lovitura de stat”, potrivit agenției de presa Reuters, citate de Mediafax.Continuarea…

- Participa Laszlo Tokes, preotul reformat, omul scanteie al revolutiei din Timisoara, lordul David Alton, membru al Camerei Lorzilor din Marea Britanie, Janez Jansa, fostul premier al Sloveniei si Lukasz Kaminski, presedinte Platformei Memoriei si Constiintei Europene. David Alton este…

- Ultimii doi martori care au fost audiați in lungul proces in care este judecat Florin Țurcanu, fost președinte al Consiliului Județean, impreuna cu socrul sau, Aristomel Anușca, a ajuns la final cu al treilea judecator.

- Procesul crimei de la Mediaș care a ingrozit Romania a ajuns la final. Trei barbați au fost trimiși in judecata: este vorba despre Marius Rusu, Paul Anghel, Ovidiu Otvoș Ioan, relateaza alba24.ro.Citește și: Fostul parlamentar Cristian Boureanu, citat la DNA - Ancheta procurorilor se apropie…