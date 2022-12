Stiri pe aceeasi tema

- Aici este dovada faptului ca Raul Rusescu știe sa se comporte cu soția lui! Jucatorul de la Concordia Chiajna a fost surprins, de curand, de catre PAPARAZZI SpyNews.ro in timp ce se afla la o florarie din Capitala. Se pare ca acesta este secretul unei casnicii de durata, așa cum o are Raul Rusescu cu…

- A adus milioane de zambete și a fost adorat de o generație intreaga. Puiu Calinescu, talentul imens care și-a gasit odihna in simplitate. Mormantul lui Puiu Calinescu a ajuns in paragina. Mormantul lui Puiu Calinescu a ajuns in paragina Cimitirul Bellu este plin de monumente și cruci somptuoase ridicate…

- Petre și Maria Niculae sunt mai fericiți ca niciodata. Proaspat casatoriții au intrat, de curand, in atenția camerelor de filmat, care i-au surpins pe cei doi indragostiți intr-o ipostaza de zile mari. Și cum se putea altfel, daca nu intr-o locație de lux din Capitala, acolo unde cei doi au luat masa…

- Doliu in lumea muzicii! Cantarețul Aaron Carter a murit. Fratele lui Nick din Backstreet Boys s-a stins din viața la varsta de doar 34 de ani. Reprezentanții acestuia au confirmat aceasta tragedie in urma cu puțin timp.

- CRBL are in spate ani buni de cariera muzicala, dar odata cu plecarea in Spania, viața i s-a schimbat și chiar putem spune ca duce un trai simplu. In prezent, se afla in țara, iar paparazzii SpyNews.ro l-au surprins intr-un mall din Capitala. La muzica a renunțat in mare parte, dar la vicii nici gand.

- Chiar daca nu s-a mai auzit nimic despre el, in presa mondena, Alex Iordanescu a fost surpins, de curand, de PAPARAZZII SpyNews.ro, care au aflat ce mai face fiul marelui fost antrenor, Anghel Iordanescu. Cu atat mai mult, fotbalistul a fost vazut impreuna cu cea de care susținea ca s-a desparțiți in…

- In aceasta seara a avut loc un protest spontan in București, dupa ce un tanar a murit in urma unui accident de mașina. Locuitorii din zona, revoltați, au ieșit in strada, chiar pe trecerea de pietoni unde a fost lovit baiatul. Circulația a fost blocata, iar șoferii sunt nevoiți sa gaseasca alte variante.…

- Cel mai cunoscut artist-fotograf sibian, Fred Nuss, s-a stins din viața in dimineața zilei de miercuri. Nuss lucrase vreme de 60 de ani pentru redacția ziarului Tribuna și fotografiase chipurile a generații intregi de sibieni. Asemenea burgului in care a trait in permanența, Nuss a avut o viața plina…