Stiri pe aceeasi tema

- Peste 165.000 de dascali trebuie sa se prezinte in perioada 2-12 iunie, la școlile de care aparțin pentru a incheia mediile elevilor. Spre deosebire de alți ani școlari, cand, daca un elev mai avea nevoie de o nota, putea fi ascultat pe loc, acum situația difera in mod categoric. De aceea a fost creat…

- Cazul s-a petrecut in direct la tv iar telespectatorii au fost suprinși sa vada cum doua fete ale vedetei tv și-au facut simțita prezența pe micile ecrane. Un prezentator meteo de la CBS2 a fost intrerupt in direct de cele doua fiice ale sale. S-a intamplat marți, in Statele Unite. La fel ca mulți alți…

- Cercetari recente din Germania si Italia sugereaza ca fotbalistii si sportivii in general se confrunta cu un risc special daca plamanii lor sunt infectati cu coronavirus, ceea ce ridica intrebari majore privind reluarea prematura a competitiilor, relateaza Reuters, citat de

- Bataie in plina strada Sambata Mare in comuna Vișina Noua, din județul Olt. Persoanejele principale ale altercației sunt primarul și inca un localnic. Motivul altercației ar fi ca edilul a primit vești de la cațiva oameni din comuna ca se face o acțiune umanitara despre care nu știa și pe care o considera…

- Fostul director al SGA Suceava, care a fost demis din funcție dupa ce pe internet au aparut niște imagini in care se ruga pentru a pune capat pandemiei de coronavirus, a regizat intreg momentul.

- Pandemia de coronavirus care a infectat peste 160.000 de persoane din intreaga lume, dintre care aproximativ 6.500 și-au pierdut viața și aproape 80.000 s-au vindecat, i-a speriat pe romani, iar Ministerul Sanatații incearca zilnic sa ia masuri de prevenire. Pana in prezent, in Romania au fost anunțate…

- Unul dintre animalele afectate grav de incendii este testoasa Freddy, numita asa dupa personajul din seria "Cosmar pe Strada Elm", Freddy Krueger. Povestea lui a devenit o inspiratie, deschizand calea pentru noi metode de a ajuta animalele aflate in situatii similare. Dupa ce a trecut…

- La Bruxelles, a fost inregistrat primul caz de infectare cu noul coronavirus in institutiile europene. Este vorba despre un functionar al Agentiei Europene de Aparare, recent intors dintr-o misiune in Italia. Reuniunile de la sediul agentiei din Bruxelles au fost anulate pana la 13 martie. Cazul functionarului…