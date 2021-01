Asa arata centrul Satmarului, cu mai bine de 100 de ani in urma (Foto)

O fotografie realizata la inceput de veac 20, ne rapeste aievea și ne deschide in fata ochilor o farama din vechiul Satmar. Așa arata actuala Piața a Libertații, in 1905, anul in care a fost imortalizata pe pelicula fotografului de odinioara. In fundal se vede Catedrala Romano-Catolica, in fata caruia se afla o zona cu […]