- Clubul AS Monaco a anuntat, sambata, ca are sapte cazuri de coronavirus inaintea 16-imilor de final ale Cupei Frantei, conform news.ro Jucatorii infectati se simt bine, starea lor de sanatate nu este ingrijoratoare, a precizat AS Monaco.Fotbalistii sunt in izolare si monitorizati de…

- Presa franceza susține ca gruparea AS Monaco ar fi renunțat la serviciile antrenorului Niko Kovac, care se afla la conducerea echipei din vara anului 2020.Kovac avea contract pe trei ani, cu optiune pentru înca unul.AFP și L'Equipe noteaza ca demiterea croatului vine pe fondul…

- Clubul AS Monaco a renuntat, joi, la serviciile tehnicianului Niko Kovac, care se afla la conducerea echipei din vara anului 2020, sustine jurnalul L’Equipe. Kovac avea contract pe trei ani, cu optiune pentru inca unul. Presa franceza noteaza ca demiterea croatului vine pe fondul unor tensiuni cu…

- In intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 494 cazuri de persoane pozitive cu SARS COV 2. Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 13 decembrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 494 de cazuri de persoane pozitive cu SARS COV 2. De asemenea, au fost…

- Rata de incidența a infectarilor cu coronavirus in capitala, 16,44 la mie RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Rata de incidența a infectarilor cu coronavirus este marti în capitala de 16,44 cazuri la mia de locuitori - au anunțat autoritațile, valorea aproape egala cu cea de luni, 16,42.…

- A fost publicat cel mai recent bilanț coronavirus de catre autoritațile din Romania. S-au inregistrat in ultimele 24 de ore:- 11.546 de cazuri noi de infectare- 299 de decesePana astazi, 17 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.457.260 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID…

- In ultimele 24 de ore, in județul Suceava au fost inregistrate 213 de cazuri noi de coronavirus. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, numarul acestora a scazut fața de vineri, cand in județ au fost raportate 341 de imbolnaviri noi cu virusul Sars-Cov-2. Pana astazi, 16 octombrie, pe teritoriul…

- Astazi, 13 octombrie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 16318Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei:13667Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 513Numar…