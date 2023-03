Arunca cu nesimţire gunoaie dintr-o autoutilitară In data de 17 martie, polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Deta, aflați in exercitarea atribuțiilor de serviciu in zona de competența, au depistat la kilometrul 3+400 de metri, intre orașul Deta și localitatea Ghilad din județul Timiș, un barbat in varsta de 23 de ani in timp ce arunca deșeuri (spuma poliuretanica) dintr-o ... The post Arunca cu nesimtire gunoaie dintr-o autoutilitara appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Deta, aflați in exercitarea atribuțiilor de serviciu in zona de competența, au depistat ieri, la kilometrul 3+400 de metri, intre orașul Deta și localitatea Ghilad din județul Timiș, un barbat in varsta de 23 de ani in timp ce arunca deșeuri (spuma poliuretanica)…

- Captura de tigari de contrabanda, in Timis. La data de 14.02.2023, polițiștii orașului Deta, ai Secției 8 Poliție Rurala Deta și cei ai Serviciului de Investigarea Criminalitații Economice

- In noaptea de 6/7.02.2023, in jurul orei 01:30, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Jebel, aflați in exercitarea atribuțiilor de serviciu in localitatea Liebling, din județul Timiș, au observat ca la o casa din localitate a izbucnit un incendiu. Polițiștii au solicitat de urgența intervenția structurilor…

- O razie mai neobisnuita intr-un moment totusi oportun. In data de 4 februarie, polițiștii Secției 4 Rurala Peciu Nou au organizat o acțiune in localitațile Șag, Sanmihaiu, Peciu și Parța, din județul Timiș, pentru verificarea modului de respectare a legislației privind regimul de deținere al cainilor…

- In zilele urmatoare se va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multe localitați din judetul Timis. Ca urmare, marți, 10 ianuarie, intre orele 8-16 presiunea va fi scazuta in Nițchidorf, iar miercuri, 11 ianuarie, intre orele 8-15 se va intrerupe furnizarea apei in Ghilad. Lucrarile…

- Ca si la alte „partide” de acest gen cineva plateste pretul. S-a intamplat luni dimineata in judetul Timis. La data de 2 ianuarie, polițiștii Secției 6 Rurale Gavojdia au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul ca, in apropierea localitații Crivina, din județul Timiș, un barbat ar fi fost…

- Nicolae Robu afirma ca “sursele sale din USR” i-au dezvaluit ca Dominic Fritz are mari probleme in USR Timis, nominalizandu-i pe Nicu Falcoi si Raul Olajos, care n-ar mai suporta “dictatura” actualului primar. Mai mult, Robu stie si ca “cercurile oculte” nu mai mizeaza pe Fritz. In replica, Falcoi afirma…

- Compania RETIM informeaza clientii si colaboratorii sai din județul Timiș asupra programului de lucru valabil in perioada dintre 26 decembrie 2022 și 02 ianuarie 2023, sarbatori legale. COLECTAREA DE DESEURI Activitatea de colectare a deseurilor din toate localitatile din județul Timiș in care opereaza…