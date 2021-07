ARTY va aduce in difuzoare One Night Away! Succesul lui ARTY deja materialandu-se, el isi demonstreaza din nou calitatile cu a doua lansare din 2021: o combinatie intre sunetul lui deja definitoriu si voci care, impreuna cu acordurile de chitara, fac din “One Night Away” o piesa care va surprinde ascultatorii in cel mai bun mod posibil. ARTY, nascut pe 28 septembrie 1989, este un DJ, musician si producator rus care nu e strain de scena mainstream a muzicii international, avand colaborari cu artisti precum Armin van Buuren, Above & Beyond, Matisse & Sadko, iar lista poate continua. Albumul lui de debut, “Glorious” (2015), a fost locul #14… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La București, chiar in ziua in care Armin van Buuren a anunțat ca va susține un show in septembrie, artistul a primit Discul de Aur pentru piesa ”Need You Now”. Pe Casa Poporului, Dan Muraru și Roton l-au premiat pe Armin van Buuren cu Discul de Aur pentru vanzarile piesei ”Need You Now”, lansata in...…

- Doua mari evenimente de muzica tehno vor avea loc in septembrie la București. Peste 50 de artiști vor concerta la SAGA Festival 2021, intre 10 și 12 septembrie, iar DJ-ul olandez Armin van Buuren va avea un concert solo, in 25 septembrie, la Sound of Bucharest. El a inceput deja repetițiile chiar pe…

- Astazi, 28 iunie, in cadrul conferinței de presa organizate la Palatul Parlamentului, CEO-ul ALDA, Allan Hardenberg a anunțat in exclusivitate organizarea evenimentului Sound of Bucharest, pe 25 septembrie, in Piața Constituției. Artistul care va deschide seria evenimentelor anuale este celebrul DJ…

- Artistul care va deschide seria evenimentelor Sound of Bucharest anuale revine in fata publicului din Capitala dupa sapte ani si pregateste cel mai mare si spectaculos solo show din Europa.In fiecare an, un alt artist international celebru va fi prezent pe scena Sound of Bucharest.„A trecut prea mult…

- Dupa un an in care nu a fost organizat niciun festival mare de muzica, 2021 vine cu doua mari festivaluri care iși disputa publicul. Dupa ce EVZ a prezentat in exclusivitate faptul ca atat Untold cat și Saga Festival au confirmat evenimentul in același weekend din luna septembrie, acum venim cu noi…

- Armin van Buuren s-a vaccinat anti-COVID cu prima doza și este doar la câțiva pași de a concerta la festivalul Untold, daca acesta va avea loc. Poza a fost postata chiar de artistul mult îndragit, alaturat de textul „Mi-am…

- Succesul lui Lucas ca scriitor și regizor cu American Graffiti (1973) i-a adus sprijinul 20th Century Fox. I-au fost puse la dispoziție 9,5 milioane de dolari pentru producția primului film Star Wars. Un pariu riscant Filmul, in regia lui Lucas, a fost in producție timp de patru ani, cu scene filmate…

- Succesul lui Lucas ca scriitor și regizor cu American Graffiti (1973) i-a adus sprijinul 20th Century Fox. I-au fost puse la dispoziție 9,5 milioane de dolari pentru producția primului film Star Wars. Un pariu riscant Filmul, in regia lui Lucas, a fost in producție timp de patru ani, cu scene filmate…