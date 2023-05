Stiri pe aceeasi tema

- Salonul International de Carte Bookfest 2023 iși deschide porțile, miercuri, la Romexpo. Autori autohtoni consacrați, printre care Andrei Plesu și Gabriel Liiceanu, dar și fostul președinte Emil Constantinescu, vin cu noutați.

- Expozitia multimedia „Patrimoniul lui Ivan Patzaichin”, ce reviziteaza fragmente din parcursul marelui campion olimpic si mondial la canoe, va fi deschisa pe 24 mai, la Sala Tancred Banateanu a Muzeului National al Taranului Roman, anunta Asociatia Ivan Patzaichin - Mila 23, potrivit news.ro.Expozitia…

- Colecția de pictura a fostului om politic Corneliu Vadim Tudor va fi scoasa la licitație marți, 25 aprilie, prin Casa de Licitații A10 by Artmark. Cele cateva zeci de picturi romanesti, care contureaza pasiunea colectionarului Corneliu Vadim Tudor pentru valorile traditionale, sunt semnate de importanti…

- O colecție de pictura ce a aparținut omului politic Corneliu Vadim Tudor este scoasa la licitație saptamana viitoare, marți, 25 aprilie, prin Casa de Licitații A10 by Artmark, in cadrul unei licitații mai largi dedicate Artei Romanești Moderne și Contemporane. Cele cateva zeci de picturi romanești,…

- Expoziție de lumina și culoare la Bistrița! Carți poștale, sute de oua incondeiate, costume populare și alte obiecte cu tematica pascala au fost șterse de praful vieții și expuse la sediul Arhivelor Naționale Bistrița-Nasaud. Zilele acestea, vitrinele din sala de expoziție ale sediului Arhivelor Naționale…

- Comunicat. Joi, 30 martie, de la orele 19.00, va avea loc la Consiliul Județean Arad un eveniment editorial de excepție. Vor fi lansate doua volume... The post Doua noi carți in colecția „Teologi Aradeni” appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- In februarie 2020, Teatrul Național ”I.L.Caragiale” din București a inceput implementarea proiectului ”Expoziție inovativa cu bunuri culturale restaurate din colecția Muzeului Teatrului Național București”, proiect finanțat prin Granturile SEE 2014-2021

- Piața romaneasca de arta marcheaza un moment istoric – cea de-a 500-a licitație de arta, desfașurata de Casa de Licitații A10 by Artmark, o prezența importanta in peisajul cultural romanesc in ultimii 15 ani. Astfel, Licitația de Primavara promite sa fie una dintre cele mai importante și spectaculoase…