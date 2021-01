Artistul Uddi a devenit tată. Prima fotografie cu bebelușul Recent, in mediul online, artistul Dragoș Udila, cunoscut drept Uddi, a dezvaluit ca a devenit tata pentru prima oara. Pe contul personal de Instagram, rapperul a publicat prima imagine cu bebelușul. Artistul Uddi a devenit tata. Prima fotografie cu bebelușul In dreptul imaginii, Uddi a folosit doua hashtaguri: „Jah blessed” și „Solomon”. „Felicitari! Sa fie sanatos! Sa va traiasca, sanatos și norocos!!! ; Sa va traiasca, sa creasca mare și frumos‼️ Vai, ca leșin! Sa fie binecuvantat! ; OMG! Ce dulciiiic!! Sa ii fie drumul luminat! ; Sa fie sanatos! Este adorabil acest copilaș! ; Viața lunga,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Blagu (34 de ani), fosta solista a trupei Trident, a devenit mama pentru a doua oara la inceputul lunii iulie. Designerul a dat naștere unui fiu, Sasha, acum in varsta de 6 luni. Intr-un interviu oferit website-ului Click! , Roxana a dezvaluit ca intreaga lor familie a avut COVID-19. Roxana și…

- Duminica, 14 iunie 2020, Augustin Viziru (40 de ani) a devenit pentru prima oara tata. Iubita actorului a adus pe lume o fetița, Maria. Deși declara pentru VIVA! ca iși dorește sa-și țina viața privata departe de ochii curioșilor, cu ocazia sarbatorilor de iarna, actorul a publicat prima fotografie…

- Vineri seara, 18 decembrie 2020, la 20:30, a avut loc marea finala X Factor, sezonul 9, la Antena 1. Andrada Precup s-a aflat printre cei patru finaliști. Iata care este viața fabuloasa a Andradei Precup. Viața fabuloasa a Andradei Precup Andrada Precup este caștigatoarea sezonului 9 a emisiunii X Factor,…

- Andrada Precup este caștigatoarea X Factor 2020, un sezonul cu totul special și datorita condițiilor, dar mai ales datorita concurenților! Aseara, telespectatorii au fost cu ochii pe confruntarile finale din cel de-al noualea sezon X Factor. Show-ul difuzat de Antena 1 s-a impus ca lider de audiența…

- Finala X Factor 2020, sezonul 9, are loc in aceasta seara, la Antena 1, de la 20:30. Printre finaliști se afla și Andrada Precup, o adolescenta extrem de talentata. Andrada este nevazatoare, dar are un auz absolut. Andrada Precup de la X Factor a avut o viața grea Tehnica vocala i se datoreaza și Danei…

- Omul de afaceri Irinel Columbeanu, invitat la ediția eveniment „iUmor Roast”, a prezentat un moment de roast cu replici acide la propria persoana. Cand Irinel Columbeanu a pașit in platoul iUmor, jurații au avut un mare șoc: „Niciodata nu ma așteptam sa-l vad pe scena la iUmor”, spune Delia. Cele trei…

- Pandemia de COVID-19 a facut ca 2020 sa fie un an complet atipic pentru toate sectoarele de activitate. Angajații lucreaza deja de acasa, in timp ce profesorii și trainerii (cei mai mulți din ei) predau tot in sistem online. Același lucru s-a intamplat...

- Nimeni nu s-ar fi așteptat ca intre Florin Ristei și Naomi Hedman, concurenta de la ”X Factor”, sa se infiripe ceva mai mult decat o relație strict profesionala! Și cum iubirii nu-i poruncești, cei doi traiesc acum o frumoasa poveste de dragoste! Chiar și așa, cine este, de fapt, Naomi, iubita juratului?…