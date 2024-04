Stiri pe aceeasi tema

- Decesele unor manageri de top continua sa bantuie cea mai mare companie petroliera din Rusia, Lukoil. Pe 13 martie, compania a raportat decesul vicepreședintelui Lukoil, Vitali Robertus. Acesta a murit la varsta de 53 de ani. Compania nu a dezvaluit cauza decesului vicepreședintelui. Robertus a devenit…

- Lucian a murit in urma cu o luna. Parinții lui, Mariana și Gica, susțin ca s-ar fi intamplat ceva, de fapt, in ziua in care tanarul a fost gasit decedat. Li s-a spus ca a cazut din picioare, dar familia spune ca nu avea probleme de sanatate.

- La opt luni de la moartea Ginei, familia vrea sa se faca dreptate. Cele doua surori spun ca, in urma anchetei, nu s-au aflat detalii importante despre ceea ce s-a intamplat și ca nici nu s-ar fi facut audieri, dar principalul suspect și cel care a gasit-o fara suflare este chiar iubitul ei, Aurel.

- Florin a fost gasit in stare grava in vestiar, la cateva ore de cand a inceput munca. Chiar daca i s-a spus ca soțul ei a murit in urma unui infarct, femeia nu crede ca in aceasta varianta, iar Tanța susține ca exista lucruri pe care unele persoane de la locul de munca i le-ar fi ascuns.

- Florin se afla la munca in strainatate, acolo unde a și murit. Soția lui, Tanța, crede ca barbatul ar fi sfarșit in condiții suspecte. A fost gasit intr-un vestiar, la locul de munca și i-a spus ca, de fapt, a facut infarct.

- „Un tanar din Oradea se specializeaza, vreme de mai mulți ani, in urmarirea batranilor singuri, care dețin bani și proprietați valoroase. Se apropie de ei, le caștiga increderea și, in final, ajunge sa le preia averea.” Astfel descriu jurnaliștii de la Recorder subiectul unei anchete pe care au publicat-o…

- Dupa ce Marcela și-a acuzat cumnatul ca a ucis-o pe sora ei, o alta vecina face dezvaluiri șocante. Femeia susține ca știe mai multe detalii despre problemele dintre cei doi. Vecina spune ca a auzit de certurile dintre ei și ca Fanel a batut-o de mai multe ori, inclusiv in ziua in care a murit.