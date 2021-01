Stiri pe aceeasi tema

- DaBaby incepe anul in forta cu single-ul “Masterpiece”, in care abordeaza pe scurt implicarea sa in controversatul subiect Walmart din noiembrie 2018. Produs de catre DA Got That Dope, melodia de trei minute cu o energie incredibila atinge si incidentul din urma cu aproximativ trei ani, in urma caruia…

- Dupa un 2020 plin de muzica noua de la The Weeknd, artistul incepe si 2021 in forta, cu un nou videoclip care „te tine cu sufletul la gura”, dar si cu o schimbare de „look”… neasteptata. Piesa „Save Your Tears” este inclusa pe albumul „After Hours”, lansat de catre The Weeknd in martie 2020, si... View…

- China a lansat vineri primul sau reactor nuclear produs local, Hualong One, o etapa semnificativa in dorinta sa de a obtine independenta fata de tehnologia occidentala, relateaza AFP. Reactorul, care a fost conectat vineri la reteaua electrica nationala, poate produce circa 10 miliarde de KWh de electricitate…

- “Songbook for Christmas” este o colecție de piese festive lansate anterior, dedicate celei mai frumoase perioade din an. EP-ul conține șase piese, lansate de Ellie Goulding de-a lungul carierei. De la coverul de Craciun pentru piesa “Your Song” (Elton John), la piesa “The Writer” a lui Ellie Goulding,…

- “Succesul piesei in limba turca ne-a determinat sa facem o varianta și-n engleza și sa o aducem cat mai aproape de voi toți. Sper sa va placa, sa va bucurați de ea, sa va dea o stare buna și sa o ascultați pe repeat”, a spus Alper Erozer. Alper Erozer s-a nascut la Istanbul, are... View Article

- Fostii angajati Vertu lanseaza un nou brand de lux. Primul produs lansat va fi un telefon din titan, care va costa 4.000 de dolari Mai multi fosti angajati Vertu s-au asociat si au format o noua companie, cu acelasi obiect de activitate: vanzarea unor telefoane putin diferite de cele obisnuite, la preturi…

- O șoferița in varsta de 72 de ani are acum dosar penal, dupa ce a fost implicata intr-un accident la Toplița, in Harghita. Polițiștii spun ca femeia „parea sa fie intr-o stare avansata de ebrietate, incat nici macar nu a putut sufla in aparatul etilotest”. Femeia a pierdut controlul volanului și a intrat…