- Jessie J, Roisin Murphy, Katie Melua, Delia, Emma, Jose Gonzalez, unii dintre cei mai in voga și apreciați artiști ai momentului, vor urca pe scena in cadrul evenimentului dedicat inchiderii oficiale a programului Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii. Manifestarea va avea loc in perioada 7-10…

- Potrivit datelor oficiale, cei mai mulți vizitatori straini care au poposit in Timișoara - Capitala Europeana a Culturii, in 2023, au venit din Germania și Austria. Un mic merit l-au avut și Institutele Culturale Romane de la Berlin și Viena, care au promovat evenimenele din Timișoara.

- Camera Deputatilor a adoptat, luni, decizional, proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului 36/2023 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 42/2019 privind stabilirea unor masuri financiare pentru sustinerea desfasurarii Programului national „Timisoara - Capitala Europeana…

- Celebra cantareata din fosta Iugoslavie Lepa Brena, supranumita Diva din Balcani, revine intr-un concert la Timisoara, in Capitala Europeana a Culturii 2023. Concertul va avea loc pe 16 septembrie, de la ora 21.00, in parcarea VIP a Complexului Iulius Town. In deschidere va concerta Maria Didraga, cunoscuta…

- Universitatea Politehnica Timișoara va invita la unul dintre evenimentele centrale ale programului multidisciplinar Bright Cityscapes, parte a Programului cultural național „Timișoara – Capitala Europeana a Culturii in anul 2023”: o expoziție despre reinterpretarea principalei forțe economice a orașului…

- A mai ramas o luna pana la debutul expoziției „Brancuși: surse romanești și perspective universale”, eveniment a programului Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii. Expoziția va putea fi vazuta in perioada 30 septembrie 2023 – 28 ianuarie 2024.

- Proiectele prin care Universitatea Politehnica Timișoara sustine programul Timișoara– Capitala Europeana a Culturii 2023 sunt in plina desfașurare, chiar și in perioada verii, cand studentii sunt in vacanta. Astfel, finalul lunii august a presupus implementarea activitatii cu numarul 4 a proiectului…