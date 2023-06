Artiste din Chile și Spania vor fi prezenta la expoziția organizată la ARCUB O expozitie inedita dedicata ilustratiei de carte, „Ilustrad/as. O privire asupra creatiei feminine in ilustratia spaniola contemporana”, ce reuneste 12 artiste de renume international din Spania si Chile, va fi organizata luna aceasta la ARCUB - Hanul Gabroveni, in salile Lipscani si Gabroveni de la etajul centrului cultural din strada Lipscani 84-90. „Ilustrad/as. O privire asupra creatiei feminine in ilustratia spaniola contemporana” este motto-ul sub care organizatorii asaza aceasta antologie a ilustratiei recente pe care cei interesati o pot vizita, in perioada 15 iunie - 16 iulie, conform… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

