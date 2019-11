Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul interpret de muzica populara, Gabriel Dumitru si-a gasit jumatatea, caci se pare ca a fost sagetat de Cupidon. Mereu pe drumuri, iata ca solistul si-a cunoscut aleasa, pe Lucia, in urma cu doua luni. „Ne-am cunoscut printr-un prieten comun, pot sa spun ca a fost dragoste la prima vedere.…

- Elisabeta Turcu este una dintre cele mai iubite interprete de muzica populara din țara, insa puțini sunt cei care știu drama din viața ei. Fratele vedetei a fost ucis cu doar cateva zile inainte de Paște. Tragedia a avut loc in urma cu mulți ani, cand cei doi erau doar niște copii. Fratele cantareței…

- Patru case, inclusiv cu anexele gospodarești, au ars complet in urma unui incendiu puternic in satul Racauți, comuna Buciumi, județul Bacau. Șapte mașini de intervenție și 25 de pompieri s-au luptat ore in șir pentru a lichida focul.

- Doliu in lumea muzicii populare. Cunoscutul solist Calin Horon, de origine din Cluj, a murit in SUA, acolo unde se stabilise de doi ani de zile.„Am nevasta tare mandra”, „Omu’ iute-mbatranește”, „Viața intre straini” sau „Cantecul romanului printre straini” se numara printre piesele sale care…

- Andreea Rodiana Fumu avea 18 ani și visa sa aiba o cariera ca artista. Canta muzica populara, iar in urma cu cateva luni a aflat ca sufera de cancer. A luptat cu boala pana in ultima clipa. Andreea a murit pe un pat de spital din Viena, acolo unde facea chimioterapie. Andreea Rodiana Fumu avea 18 ani…

- Acum, Maria Ghinea este o interpreta de muzica populara de succes, este bunica si se poate declara o femeie fericita! Ca dovada stau si fotografiile artistei de pe retelele de socializare. Insa, Maria Ghinea ascunde un adevarat cosmar. Pe cand avea 22 de ani, interpreta a fost impuscata in cap de barbatul…

- Jefuiti dupa nunta! Este cosmarul pe care il traiesc un cunoscut cantaret de muzica populara si proaspata lui sotie. Cei doi au ramas fara toti banii primiti la nunta, dar si fara darurile de la invitati!

- Ștefania e supranumita “Privighetoarea Dobrogei” - așa cum Maria Ciobanu e cunoscuta drept “Ciocarlia muzicii populare” - și și-a facut debutul interpretand melodii din repertoriul simbolului muzicii noastre populare. “Prima voce care m-a fascinat a fost vocea Mariei Ciobanu, acesta fiind și motivul…