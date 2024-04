Stiri pe aceeasi tema

- Patruzeci de persoane au iesit, miercuri seara, dintr-un bloc din municipiul Constanta, dupa ce a izbucnit un incendiu la un apartament, iar alte sase persoane nu vor sa-si paraseasca locuintele, pompierii sustinand ca acestea nu se afla in pericol. Doua persoane primesc ingrijiri medicale dupa ce au…

- Sute de persoane s-au autoevacuat duminica, 31 martie 2024, cand alarma de incendiu s-a declanșat intr-un supermarket din Radauți, județul Suceava. Pompierii au intervenit la fața locului și au descoperit cauza declanșarii alarmei de incendiu.

- Cinci echipaje de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov intervin, sambata seara, in Centrul Istoric al municipiului Bucuresti, dupa ce s-a constatat ca din acoperisul unui imobil se degaja fum. Primele date arata ca nu sunt persoane ranite.

- O hala situata in Cluj Napoca a luat foc joi dimineața. Pompierii intervin cu șase autospeciale și doua autoscari. Nu sunt pana in prezent persoane care sa solicite consult medical. Pompierii din cadrul Detașamentelor 1, 2 și Turda intervin in aceste momente cu șase autospeciale și doua autoscari…

- Un incendiu puternic a izbucnit, duminica seara, la acoperisul unei cladiri din municipiul Pitesti in care functioneaza un restaurant. In momentul izbucnirii flacarilor, in cladire se aflau aproximativ 50 de persoane.

- Un incendiu a izbucnit duminica dimineata, la o pensiune din Calimanesti, opt persoane si proprietarul reusind sa iasa din imobil, anunta ISU Valcea. La mansarda s-ar mai afla o persoana, un angajat al pensiunii. Proprietarul pensiunii a fost transportat la spital, avand taieturi din cauza unei ferestre…

- Incendiu puternic in Capitala. Pompierii au luptat ore intregi pentru a stinge flacarile. La fața locului au fost mobilizate mai multe autospeciale, dar și ambulanțe. Doua persoane care au suferit atac de panica au fost transportate la spital, iar o casa a fost complet distrusa de incendiu. Din primele…

- O explozie s-a produs, miercuri, intr-un bloc din Codlea, judetul Brasov, deflagratia fiind urmata de un incendiu. O persoana a suferit arsuri pe 50 la suta din corp, primind ingrijiri medicale. Aproximativ 15 persoane din imobil s-au autoevacuat, potrivit news.ro.Explozia s-a produs intr-un apartament…