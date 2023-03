Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile incearca sa-i spele obrazul robotului ION, dupa ce au ieșit la iveala noi informații despre acest proiect. Consilierul guvernamental virtual ION a primit, in prima saptamana de la lansare, aproximativ o jumatate de milion de mesaje si tag-uri in social media de la romani, principalele…

- Sorin Banciu, secretar de stat in ministerul Mediului, care a participat la discutiile cu partea ucraineana privind masuratorile Canalului Bastroe, a declarat vineri, 3 martie, la Antena 3, ca lucrarile de intreținere au incetat de doua saptamani și ca data de 15 martie a fost stabilita de „colegii…

- Viceprimarul din Varadia, județul Caraș, Dorin Racu, a fost extradat in Statele Unite. Autoritațile americane au venit și l-au preluat direct de pe aeroportul Otopeni. Acesta fusese arestat preventiv intr-un dosar privind fraude informatice. Autoritațile americane l-au arestat pe politician in 2014,…

- Oficialii Comisiei Europene merg maine pe canalul Bastroe, pentru a verifica lucrarile facute de ucraineni. Vizita vine la cererea Romaniei, in contextul in care autoritațile de la București susțin ca nu sunt lasate sa intre pe canal sa verifice nivelul apei.Autoritațile transmit ca mai mulți responsabili…

- Un cunoscut lanț de magazine face o mutare fara precedent pe piața din Romania și le ofera clienților sai, gratuit, un serviciu in premiera. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat stare de alerta epidemica. Autoritațile au confirmat primele doua decese din cauza virusului gripal in Romania. Este vorba despre doua femei de 25 și 50 de ani din București. „O sa emit o instrucțiune, legea 95 imi permite acest lucru, o sa adopt o instrucțiune,…

- Stephen „tWitch" Boss, cunoscutul DJ al emisiunii „Ellen DeGeneres Show" și dansator care a devenit celebru in cadrul emisiunii „So You Think You Can Dance", a murit, a confirmat soția sa, intr-o declarație pentru CNN. El avea 40 de ani.