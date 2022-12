Artificiile și petardele te pot lăsa fără ochi. Conțin substanțe cancerigene și sunt un pericol pentru animalele de companie Știm ca, dupa fiecare Revelion, sunt persoane care ajung chiar sa-și piarda ochii din cauza artificiilor și petardelor. Dar artificiile și petardele reprezinta un pericol și pentru animalele de companie. De asemenea, acdeste materiale conțin substanțe cancerigene. Academia de Științe din Cehia a cerut interzicerea focurilor de artificii deoarece conțin substanțe ”extrem de toxice” pe care le elibereaza in aer și ajung in plamanii noștri. Oamenii inhaleaza direct acest amestec neobisnuit de otravuri si substante cancerigene emanate de focurile de artificii, subliniaza Petr Kluson de la Institutul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

