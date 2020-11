Stiri pe aceeasi tema

- India, a doua cea mai afectata tara de pandemia de coronavirus dupa Statele Unite, a depasit pragul de opt milioane de cazuri de COVID-19, a anuntat, joi, guvernul indian, care se pregateste pentru un nou val epidemic, relateaza AFP, citata de Agerpres.Tara, cu 1,3 miliarde de locuitori, a inregistrat…

- Cehia va incepe sa construiasca spitale de campanie pentru pacientii cu COVID-19, au declarat joi oficiali guvernamentali, in timp ce tara se confrunta cu cea mai rapida rata de infectare din Europa, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Ministrul de interne Jan Hamacek a declarat pentru agentia de…

- Mulți considera ca populatia chineza incepe sa depaseasca criza economica indusa de Covid 19, transmite bloomberg.com Poliția Romana a primit in dotare benzi cu țepi. Cum arata o mașina care a trecut peste Cifrele pentru turismul local sunt mult mai bune decat indica raportul precedent, care analizeaza…

- Lucratori sanitari si voluntari care s-au aflat in prima linie in lupta cu Covid-19, sportivi si actori se regasesc pe lista personalitatilor decorate de regina Elizabeth II cu ocazia zilei sale de nastere, potrivit BBC, potriivt news.ro.Citește și: EXCLUSIV SURSE Numele 'Ludovic' și `Nelu Tatarelu`…

- O fotografie publicata pe pagina de Facebook „Comisia Europeana in Romania” o arata pe presedinta CE, Ursula von der Leyen, alergand dimineata in Bruxelles, cu ocazia zilei fara masini, potrivit news.ro.In imagine, Ursula von der Leyen - in varsta de 61 de ani - apare purtand un tricou pe care este…

- Intalnirile intre prieteni sau familii vor fi interzise in Birmingham, al doilea oras ca marime din Marea Britanie, din cauza cresterii numarului de cazuri de COVID-19, au declarat vineri autoritatile locale, in conditiile in care epidemia ia amploare in toata tara, relateaza AFP preluat de agerpres.…

- Ministrul federal de interne al Indiei, Amit Shah, a fost internat din nou in spital acuzand oboseala si dureri in tot corpul, la cateva zile dupa ce a fost declarat vindecat de COVID-19, au anuntat marti oficiali indieni, informeaza dpa potrivit Agerpres. Shah, influentul lider al partidului aflat…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, miercuri, o conferinta de presa dupa ce a avut la Palatul Cotroceni o sedinta privind rectificarea bugetara cu prim-ministrul Ludovic Orban si cu ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. Principalele declaratii: Astazi, din pacate, avem astazi un record total…