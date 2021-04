Stiri pe aceeasi tema

- Fanii tenismanului Roger Federer vor putea intra in posesia unor suveniruri ale campionului elvetian cu prilejul licitatiilor organizate de Casa Christie's din Londra in lunile iunie si iulie, transmite Reuters. Federer, cu 20 de titluri de Grand Slam in palmares, considerat cel mai bun jucator…

- Milioanele de fani ai lui Roger Federer din întreaga lume ar da orice pentru a avea un obiect care i-a aparținut marelui campion din Basel. În vara acestui an, câțiva norocoși cu bani ar putea intra în posesia unor bunuri ale acestuia. Câștigator a 20 de Grand Slam-uri…

- Tenismanul austriac Dominic Thiem, campionul de la US Open, si-a fixat ca principal obiectiv al carierei sale castigarea Grand Slam-ului de la Roland Garros si detronarea Regelui Zgurei, Rafael Nadal, transmite Reuters. Nadal isi mentine de ani buni suprematia pe zgura de la Paris, unde in 2020 a castigat…

- Cel mai celebru dintre tablourile pictate de fostul premier britanic Winston Churchill (1874-1965) a fost adjudecat luni la Londra pentru suma de 7 milioane de lire sterline (8,1 milioane de euro) de Casa de licitatii Christie's, relateaza AFP. Tabloul peisagistic, infatisand un apus de soare ce…

- Fanii, cu masti de protectie pe fata, au revenit joi in tribune la semifinalele turneului de tenis Australian Open, primul Grand Slam al anului, la Melbourne, dupa expirarea celor cinci zile de lockdown impuse de autoritatile sanitare din statul Victoria, transmite Reuters, potrivit Agerpres.…

- Janet Jackson isi vinde rochia de mireasa si zeci de costume de scena in cadrul unei licitatii in premiera, organizata in luna mai, relateaza joi Reuters. Julien's Auctions a anuntat joi ca artista, recompensata de cinci ori cu un premiu Grammy, isi scoate la licitatie peste o mie…

- Tenismenul elvetian Roger Federer, locul 5 ATP, si-a anuntat revenirea în competitii la turneul de 250 de puncte de la Doha, programat între 8 si 13 martie, la mai mult de un an de la accidentarea suferita la genunchi.Federer a câstigat editiile 2005, 2006 si 2011 ale competitiei…