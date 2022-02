Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din acest an, Romania are o Zi nationala a lecturii Potrivit unui comunicat al ministrului Educatiei, Sorin Cimpeanu intr o tara in care sub 10 dintre cetateni cumpara o carte pe an, rolul scolii devine esential in a cultiva o activitate aparent desueta, lectura, ca preocupare menita sa ne…

- Timișoara va sarbatori Ziua Culturii Romane prin mai multe acțiuni. Acestea vor fi organizate de Casa de Cultura a Municipiului. Sub egida „Poftim cultura!”, de Ziua Culturii Romane, Casa de Cultura a Municipiului Timișoara aduce mai aproape cultura naționala de publicul larg. Astfel, sambata, 15 ianuarie…

- Pentru ziua de joi, 6 ianuarie primaria municipiului Chișinau va organiza doua activitați cultural-artistice cu prilejul sarbatorilor de iarna. Unul din evenimente va fi organizat in sectorul Ciocana, iar al doilea se va desfașura in Scuarul Catedralei, transmite Noi.md. Vezi programul zilei de joi,…

- Directorul Casei de Cultura a Municipiului Timișoara, Camelia Mingasson, a declarat ca instituția a pregatit pentru Revelion un spectacol inedit, așa cum a avut ocazia sa vada in Franța in urma cu cațiva ani. „Povestea celor doua piane” va avea ca protagoniști doi muzicieni timișoreni, Cari Tibor și…

- Casa de Cultura a Municipiului Timisoara doneaza cei 20 de braduti din Piata Libertatii timisorenilor care doresc sa-I planteze spatiile verzi sau gradinitele din cartiere. Inclusiv transportul este asigurat. Cei 20 de braduți din Piața Libertații vor fi puși la dispoziția timișorenilor care și-i doresc…

- Dupa un an de pauza, Casa de Cultura a Municipiului Timișoara va organiza in 31 decembrie un spectacol in Piața Libertații. La trecerea dintre ani, pe scena vor urca doi muzicieni timișoreni, Cari Tibor și Teo Milea, intre doua piane și invitații lor: acordeonistul bulgar Ilko Gradev, violoncelistul…

- Casa de Cultura a Municipiului Timișoara organizeaza in 31 decembrie, de la ora 20,30, un inedit concert ai carui protagonisti sunt timisorenii Cari Tibor și Teo Milea. Cei doi pianisti vor avea mai multi invitati, evenimentul urmand sa aiba loc in Piata Libertatii. Scena de iarna din Piața Libertații…

- In centrele și serviciile multifuncționale, dar și in casele de tip familial din structura Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava, pregatirile pentru Ziua Bucovinei și pentru Ziua Naționala a Romaniei au inceput cu cateva zile inainte, aceste activitați ...