Art Sport Total susține sănătatea prin sport! Iată cum Este foarte important ca din rutina noastra zilnica sa acordam minim 15 minute și sportului, fie el practicat acasa sau la o sala de fitness. Beneficiile sportului asupra organismului se simt și in starea de spirit și energia din fiecare zi. O concentrare mai buna și mai eficienta, o oxigenare mai buna a organismului, o creștere vizibil mai mare a rezistenței, imbunatațirea starii fizice și mentale, reducerea stresului, menținerea unei greutați optime, sunt doar cateva dintre beneficiile pe care le obținem facand sport. Pentru cei care frecventeaza salile de sport știu ca și echipamentele speciale … Citeste articolul mai departe pe money.ro…

