Arsuri solare. Ce facem pentru a înlesni vindecarea Arsura solara poate aparea chiar dupa o simpla plimbare sau expunere la razele ultraviolete fara protecție. Daca totuși ați ajuns in aceasta situație, cel puțin in continuare straduiți-va sa nu mai greșiți pentru a evita complicațiile. In primul rand trebuie sa știți ca arsurile solare deshidrateaza pielea. Este motivul pentru care se recomanda sa beți mai multa apa și chiar sa folosiți spray-uri cu apa termala pentru a racori pielea și a favoriza cicatrizarea. In al doilea rand, evitați hainele stramte. Organismul se mobilizeaza sa repare pielea afectata, trimițand sange in aceasta zona. Hainele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se anunța inca o saptamana fara apa calda pentru mulți dintre bucureșteni, iar temperaturile ridicate cresc nevoia de a face mai multe dușuri pe zi. Sunt sanatoase dușurile reci impuse de Primaria Capitalei? Medicii spun ca… nu prea! Zilele acestea, Primarul General, Nicușor Dan, a justificat absența…

- Sambata a avut loc un nou cutremur in Turcia, al patrulea la rand, in doar trei zile, in provincia Malatya, deja afectata in februarie de cutremurul de pamant soldat cu 50.000 de morti. Provincia Malatya a fost zguduita sambata de trei sesime cu magnitudinea de 4,8, 4,5 si 4,2, dupa un cutremur de 5,3…

- Una dintre aventurile nedorite prin care putem trece, odata ce devenim parinti, este sa vedem cum copilul incepe sa se simta rau ori de cate ori mergem cu mașina, cu trenul, cu avionul sau cand ne aflam intr-un mijloc de transport pe apa. Medicii pediatri spun ca raul de mișcare se va ameliora tot mai…

- Expunerea neprotejata și prelugita la soare inseamna insolație, decompensarea bolilor cronice, imbatranirea pielii. Totuși, potrivit dr. Claudia Tirziu, ”cea mai grava afecțiune asociata razelor solare ramane cancerul de piele”. Este vorba despre melanom, carcinom bazocelular și cancerul cu celule scuamoase.…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a dat in judecata Ministerul Sanatații și Ministerul Mediului pentru lipsa normelor de aplicare pentru Ordonanța Guvernului nr. 7/2023, care reglementeaza calitatea apei destinate consumului uman. OG nr.7/2003 a intrat in vigoare…

- In ultimele 24 de ore, s-a inregistrast o creștere cu 10% a solicitarilor, anunța dr. Alis Grasu, managerul Serviciului de Ambulanța București-Ilfov. „Constatam o creștere a numarului de solicitari. In ultimele 24 de ore, am inregistrat o creștere cu 10% a numarului total de solicitari, comparativ…

- Timp de cinci zile, incepand de joi pana marți, in Regatul Unit, mii de medici sunt in greva, cea mai lunga acțiune de protest din istoria National Health Service (NHS), serviciul public de sanatate britanic, transmit France Presse și Agerpres. Medicii cer majorarea salariilor in timp ce guvernul urmeaza…

- Medicii dermatologi avertizeaza ca leacurile babești nu sunt utile in cazul arsurilor solare grave. Medicii spun ca este esențial sa ne ingrijim corect pielea, sa alegi o crema de protecție solara adecvata și sa o aplici in mod corespunzator pentru ca suntem expuși radiațiilor ultraviolete.